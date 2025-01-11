أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن "نائب رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، أمير بار عام، طلب إنهاء خدمته آخر الشهر المقبل".
ويشار إلى أن العديد من المسؤولين العسكريين الإسرائيليين قدموا استقالاتهم إثر الحرب الإسرائيلية على لبنان وقطاع غزة.
ويعاني الجيش الإسرائيلي من نقص في العناصر جراء العديد الكبير من القتلى والجرحى بسبب العمليات العسكرية للفصائل الفلسطينية، إضافة إلى عمليات حزب الله قبل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 13 الإسرائيلية: نائب رئيس الأركان الإسرائيلي أمير بار عام طلب إنهاء خدمته آخر الشهر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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