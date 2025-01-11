أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمم بحث في الدوحة مع مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف جهود التوصل لوقف إطلاق النار بغزة".
وفي وقت سابق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أجنبية، قولها إنّ "إسرائيل وحماس توصلتا لاتفاق أولي لمفاوضات بشأن المرحلة الثانية مع تنفيذ الأولى"، لافتةً الى أن "قطر نقلت رسالة إيجابية من حماس لإسرائيل لإحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة".
وكان قد نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، قولهم إنّ "هناك فجوات بين إسرائيل وحماس رغم إحراز بعض التقدم في المفاوضات".
وأفاد الموقع بأنّ "مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصل اليوم إلى الدوحة لمتابعة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء قطر بحث في الدوحة مع مبعوث ترامب للشرق الأوسط جهود التوصل لوقف إطلاق النار بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.