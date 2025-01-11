رئيس وزراء قطر بحث في الدوحة مع مبعوث ترامب للشرق الأوسط جهود التوصل لوقف إطلاق النار بغزة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمم بحث في الدوحة مع مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف جهود التوصل لوقف إطلاق النار بغزة".

وفي وقت سابق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أجنبية، قولها إنّ "إسرائيل وحماس توصلتا لاتفاق أولي لمفاوضات بشأن المرحلة الثانية مع تنفيذ الأولى"، لافتةً الى أن "قطر نقلت رسالة إيجابية من حماس لإسرائيل لإحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة".

وكان قد نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، قولهم إنّ "هناك فجوات بين إسرائيل وحماس رغم إحراز بعض التقدم في المفاوضات".

وأفاد الموقع بأنّ "مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصل اليوم إلى الدوحة لمتابعة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة".