البيت الأبيض: بايدن سيوجّه خطابا وداعيا إلى الأمة الأربعاء

أعلن البيت الأبيض، في بيان، أن "الرئيس الأميركي جو بايدن سيوجّه خطابا وداعيا متلفزا إلى الأمة يوم الأربعاء المقبل في 15 كانون الثاني من المكتب البيضاوي"، وذلك قبل خمسة أيام من موعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في السلطة.

وجمع ترامب أكثر من 170 مليون دولار لتمويل حفل تنصيبه المقرر يوم 20 كانون الثاني الحالي.

ويعد هذا المبلغ قياسيا، إذ أبدى كبار المديرين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا والمتبرعون الرئيسيون استعدادهم لتقديم مساهمات مالية كبيرة لدعم تمويل هذا الحدث.

وأكد مصدر مطلع على حملة جمع التبرعات -لكنه غير مخول بالتحدث علنا- أن تلك المبالغ تم جمعها بالفعل حتى الآن، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.