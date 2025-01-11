شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني يوزع 600 بطانية على الأولى بالرعاية ببني سويف ضمن "إيد واحدة" والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهودها المستمرة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت مؤسسة العربي لتنمية المجتمع بتوزيع 600 بطانية شتوية عالية الجودة (طبقتين كبيرة حفر ليزر) على الأسر الأولى بالرعاية في محافظة بني سويف.

يأتي هذا التوزيع في اطار حملة "ايد واحدة" وحرص المؤسسة على تخفيف العبء عن كاهل الأسر المحتاجة، خاصةً مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، بهدف توفير الدفء والحماية لهم من برد الشتاء القارس.

وأكدت مؤسسة العربي لتنمية المجتمع على استمرارها في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأسر الأولى بالرعاية، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، سعيًا لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا في جميع أنحاء الجمهورية.