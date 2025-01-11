ياسين ياسين: العمل لا يكتمل بأدوات الماضي ويمكنني طرح إسم نواف سلام أو ابراهيم منيمنة لرئاسة الحكومة

أوضح النائب ياسين ياسين، تعليقا على مسألة تسمية رئيس الحكومة المقبل، أنه "من الطبيعي أن ننسق مع كل الكتل، ونحن مجموعة من 6 نواب ننسق مع بعضنا منذ فترة طويلة ونستكمل المشاورات غدًا".

وفي حديث لقناة "LBCI"، قال ياسيم: "أنا شخصيًا يمكنني طرح إسم (رئيس الحكومة الأسبق) نواف سلام أو النائب ابراهيم منيمنة لرئاسة الحكومة، لكننا كتكل لم نطرح إسمًا لأننا مستمرين في التشاورات".

وأشار إلى أن "الأمل دخل إلى قلوب الناس، والعمل لا يكتمل بأدوات الماضي".

وقال: "سمعت أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "بدو يرتاح"، ولم نر خلال السنوات الـ4 الماضية أي إصلاحات وشهدنا الكثير من الخروقات الدستورية"، مشددًا على "أننا نريد بناء دولة وأن تكون الجمهورية الثالثة مختلفة عن الماضي".