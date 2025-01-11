بايدن: الحرائق حوّلت لوس أنجلوس إلى ما يشبه ساحة حرب وهناك أعمال نهب بالمدينة

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أن الحرائق المدمرة حوّلت لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا إلى ما يشبه ساحة حرب، وأكد وقوع أعمال نهب بالمدينة.

وقال بايدن في كلمة من البيت الأبيض إن الحرائق في لوس أنجلوس تذكره بمشاهد حرب، حيث تتعرض أهداف للقصف.

وندد الرئيس الأميركي باستغلال هذه الحرائق لترويج ما وصفها بمعلومات مضللة.

وتأتي تصريحات بايدن فيما تواصل النيران لليوم الرابع التهام عدد من ضواحي ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة.

وكانت الحرائق اندلعت الثلاثاء الماضي في منطقة تقع على مسافة 40 كيلومترا شمال وسط مدينة لوس أنجلوس، وتوسع نطاقها تدريجيا بفعل الرياح القوية.