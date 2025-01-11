مصدر دبلوماسي عربي لـ"الأنباء": خطاب القسم للرئيس عون يمثل خارطة طريق لمرحلة جديدة من تاريخ لبنان

اعتبر مصدر دبلوماسي عربي لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أن "خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزاف عون يمثل وثيقة سياسية شاملة ترتكز على أسس إصلاحية ومعالجة التحديات الوطنية الراهنة، في ظل أزمة حكم متعددة الأوجه تعصف بلبنان".

وأوضح أنه "يعكس هذا الخطاب نهجا يرتكز على استعادة هيبة الدولة وتعزيز العدالة وتحقيق التنمية الشاملة، وهذا ما يشكل خارطة طريق طموحة لمرحلة جديدة من تاريخ لبنان".

واعتبر المصدر العربي أنه بإعلان الرئيس عون عن العهود والإصلاحات، "وضع تحديا أمام نفسه وأمام المؤسسات اللبنانية". وقال: "رؤيته تمثل مشروعا وطنيا شاملا، لكنه يتطلب إرادة سياسية قوية ودعما من القوى المختلفة لتحقيقه".

ورأى المصدر ان "خطاب القسم للرئيس يبعث برسالة واضحة: المرحلة المقبلة تتطلب الشفافية والمساءلة والتعاون لبناء لبنان الجديد. ويبقى التحدي الأكبر في تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس يعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم، ويثبت للعالم أن لبنان قادر على النهوض رغم كل التحديات".