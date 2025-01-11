شكرا لقرائتكم خبر عن ”استثمروا في إبداعنا“.. حرفيون يطالبون بمعارض لإحياء الحرف التقليدية والان نبدء بالتفاصيل



وأشاروا إلى أن هذه المبادرة تُؤكد اهتمام الحكومة الرشيدة بهذه الحرف، والعمل على إبرازها محليًا وخارجيًا، وتعليم الأجيال القادمة أهميتها كونها تُمثل موروثًا وثقافةً هامةً للمملكة، ومصدر رزقٍ يجب المحافظة عليه والحرص على تعلمه.

وفي لقاءاتٍ مع عددٍ من الحرفيين في سوق الحرفيين بالأحساء، عبّر الحرفي حبيب بوخضر، الذي يعمل في خياطة المشالح منذ 55 عامًا، عن أمله في أن يشهد هذا العام إقبالاً أكبر من المؤسسات والشركات والأفراد على شراء المنتجات الحرفية، مُشيرًا إلى أهمية زيادة عدد الفعاليات والمهرجانات التي تتيح للحرفيين فرصة عرض منتجاتهم والترويج لها.

وقال بوخضر: ”عملت في خياطة المشالح مع الوالد والأهل منذ الصغر وحتى يومنا هذا، فهذه الحرفة أصبحت حياتي، وبغض النظر عن كونها مصدر رزق لي، إلا أنه من الصعب أن أعيش بدون خياطة البشت، فهذه الحرفة أعطتني كل شيء، أعطتني معرفة الناس الطيبة، وزيادة في العلاقات الأسرية ومع كثير من الشخصيات“.

وأضاف: ”من هنا أقول إن إطلاق اسم عام الحرفيين على هذا العام الذي نعيشه حاليًا 2025 هي بشرى لجميع الحرفيين، ونحن كخياطين بشوت من القدماء زاد فخرنا بهذا الاسم“.



من جانبه، أكد حيدر الحمد، الحرفي المُختص في النجارة، على أهمية الدعم المادي للحرفيين من أجل استمرار حرفتهم وتطويرها، مُطالبًا بإقامة فعاليات شهرية تجذب الزوار وتُعرّفهم على الحرف التقليدية وطرق ممارستها.

وأشار الحمد إلى أن عمله يُركز على إبراز البيئة والتراث الأحسائي من خلال تصاميمه المُستوحاة من العمارة التقليدية للمنطقة.



معارض مُتخصصة لكل حرفة

الدمام - شريف احمد - اهتمام حكومي بالحرف اليدويةالدعم المادي للحرفيين



أما مناع الشوملي، الحرفي المُختص في صناعة المنتجات الجلدية، فأعرب عن أمله في أن يشهد عام الحرفيين تنظيم معارض مُتخصصة لكل حرفة، مما يُسهم في تسليط الضوء على تنوع الحرف اليدوية في المملكة وإبراز جمالياتها.

وأشار الشوملي، الذي يُمارس هذه الحرفة منذ أكثر من 6 سنوات، إلى أنه يستخدم في عمله مجموعةً من الأدوات اليدوية التقليدية مثل السكين وأدوات حف الأطراف والتخريم.

وقال يأتي عام الحرفيين 2025 مبادرةً من وزارة الثقافة السعودية بهدف تمكين الحرفيين السعوديين ودعم إنتاجهم الحرفي والترويج له محليًا وعالميًا، كما يهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الحرف اليدوية ودورها في الحفاظ على التراث الثقافي للمملكة.