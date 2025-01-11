شكرا لمتابعة خبر عن الرئيس اللبناني: السعودية ستكون وجهتي الخارجية الأولى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، اليوم السبت، أن المملكة العربية السعودية ستكون وجهته الأولى.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، أجرى اتصالاً هاتفيًا اليوم، بفخامة الرئيس جوزيف عون أبلغه فيه تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتهنئة سموه بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية اللبنانية.

وقدم سمو ولي العهد خلال الاتصال الدعوة للرئيس اللبناني لزيارة المملكة.