شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الإغلاق.. اعرف نتائج مؤشرات بورصة موسكو اليوم السبت والان نبدء بالتفاصيل

سعر الروبل الروسي

الروبل الروسي مقابل العملات الرئيسية

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 51.47 نقطة، ما نسبته 1.86%، مقارنة بإقفال اليوم السابق، ليصل إلى 2824.59 نقطة.وأنهى مؤشر RTS مرتفعًا أيضًا بمقدار 19.06 نقطة، أي بنسبة 2.23%، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليبلغ 873.09 نقطة.كان حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية أمام الروبل خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير الجاري.وخفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 38 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل على 101.9146 روبل.وهبط سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 4 كوبيكات، ليبلغ 105.0464 روبلات.بينما ظل سعر صرف اليوان الصيني دون تغيير تقريبًا عند 13.6866 روبلًا.