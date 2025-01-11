اخبار الخليج

الأمن العراقي يعلن تصفية 4 إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش

0 نشر
واس - بغداد  0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقي يعلن تصفية 4 إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت قوات الأمن العراقية مقتل أربعة إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي.
جاء هذا خلال عملية عسكرية خاصة في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى شمال العاصمة بغداد.

الحرب على الإرهاب في العراق

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان اليوم أن قوات الأمن عثرت خلال العملية على عدد من الأحزمة الناسفة ومعدات للتفجير وأسلحة مختلفة.
وكانت أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق خلال الفترة الماضية، قصف سلاح الجو وكرًا بداخله عددًا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي شمالي البلاد.

داعش في العراق

وذكر بيان للخلية حينها، أن القوات الجوية وجهت ضربات ناجحة استهدفت خلالها وكرًا لعناصر التنظيم في منطقة العيث، ضمن موقع قيادة عمليات صلاح الدين.
وبينت أن هذا يأتي استمرارًا للنهج التعرضي وملاحقة ما تبقى من عناصر داعش.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا