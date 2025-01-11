شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقي يعلن تصفية 4 إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش والان نبدء بالتفاصيل

الحرب على الإرهاب في العراق

داعش في العراق

الدمام - شريف احمد - أعلنت قوات الأمن العراقية مقتل أربعة إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي.جاء هذا خلال عملية عسكرية خاصة في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى شمال العاصمة بغداد.وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان اليوم أن قوات الأمن عثرت خلال العملية على عدد من الأحزمة الناسفة ومعدات للتفجير وأسلحة مختلفة.وكانت أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق خلال الفترة الماضية، قصف سلاح الجو وكرًا بداخله عددًا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي شمالي البلاد.وذكر بيان للخلية حينها، أن القوات الجوية وجهت ضربات ناجحة استهدفت خلالها وكرًا لعناصر التنظيم في منطقة العيث، ضمن موقع قيادة عمليات صلاح الدين.وبينت أن هذا يأتي استمرارًا للنهج التعرضي وملاحقة ما تبقى من عناصر داعش.