السلطات الروسية مددت القيود على الرحلات الجوية إلى إسرائيل حتى 11 شباط

ذكر مصدر في الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي لوكالة "تاس"، أن وكالة النقل الجوي قررت تمديد القيود على الرحلات الجوية من روسيا إلى إسرائيل شهرا آخر حتى الـ 11 من شباط المقبل.
وتتضمن القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى إسرائيل على خلفية التصعيد في الشرق الأوسط الحظر على الرحلات في أجواء إسرائيل وإيران والعراق بين الساعة 01:00 ليلا والساعة 07:00 صباحا.
وتوصي الوكالة شركات الطيران بتنفيذ الرحلات بين الساعة 09:00 صباحا و19:00 في المساء.
وكان قد تم فرض القيود يوم 11 تشرين الثاني الماضي، ومددتها الوكالة الفدرالية الروسية مرتين منذ ذلك الحين.
وجدير بالذكر أن الرحلات المباشر من روسيا إلى إسرائيل تنفذ من قبل شركتي طيران، هما "ريد وينغز" و"أزيموت".
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