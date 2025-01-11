"علي زكري" يحتفل بزواج "مهند" في جدة

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل علي بن زكري علي جريبي بزواج ابنه مهند على كريمة عبدالهادي بن محيل هديب العضيلة المطيري مساء اليوم السبت بإحدى قاعات الأفراح بجدة بحضور الأهل والأصدقاء.

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