الخارجية الروسية اتهمت الولايات المتحدة بتهديد استقرار أسواق الطاقة العالمية عبر العقوبات

اتهمت وزارة الخارجية الروسية، "الولايات المتحدة بتهديد استقرار أسواق الطاقة العالمية بفرضها عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي".

وقالت في بيان إن "واشنطن تحاول عشية نهاية عهد الرئيس الاميركي جو بايدن غير المجيد في السلطة... إلحاق بعض الضرر على الأقل بالاقتصاد الروسي، حتى على حساب زعزعة استقرار الأسواق العالمية".

وأضافت الوزارة "بالطبع، لن تمر تصرفات واشنطن العدائية دون رد".

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا الجمعة عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي، ولا سيما شركة النفط العملاقة "غازبروم نفت"، في محاولة لتقويض "أكبر مصدر لتمويل" الحرب في أوكرانيا، قبل أيام فقط من مغادرة الرئيس جو بايدن منصبه.

في ما يتعلق بالعقوبات المفروضة، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها تشمل أكثر من 180 سفينة بالإضافة إلى شركتي النفط الروسيتين الكبيرتين "غازبروم نفت" و"سورغوتنفتغاز"، تنفيذا "لالتزام مجموعة السبع بخفض عائدات الطاقة الروسية".