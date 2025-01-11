شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تأسر جنديين من كوريا الشمالية في كورسك الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية أسرت جنديين من كوريا الشمالية، كانا يقاتلان إلى جانب القوات الروسية في منطقة كورسك الحدودية الروسية.

وأدلى زيلينسكي بتلك التصريحات، بعد أيام من بدء أوكرانيا شن هجمات جديدة في كورسك، للاحتفاظ بالأراضي التي احتلتها، في غارة خاطفة، في أغسطس الماضي، أسفرت عن أول احتلال لأرضي روسية منذ الحرب العالمية الثانية. منطقة كورسك وأسفر الهجوم المضاد الذي شنته موسكو إلى إرهاق القوات الأوكرانية وإضعاف معنوياتها، مما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف واستعادة أكثر من 40% من مساحة منطقة كورسك، التي تبلغ 984 كيلومترا مربعا (380 ميلا مربعا)، التي استولت عليها أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في منشور على تطبيق تلجرام "أسر جنودنا، جنديين كوريين شماليين في كورسك. ونجيا على الرغم من إصابتهما وتم نقلهما إلى كييف وهما يتواصلان مع أجهزة الأمن الأوكرانية".