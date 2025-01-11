القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا حاملة طائرات أميركية وقطعا حربية تابعة لها شمالي البحر الأحمر

أعلنت ​القوات المسلحة اليمنية​، أنّ "انتصارًا لمظلوميّة الشّعب الفلسطيني ومجاهديه، وردًّا على المجازر بحقّ إخواننا في ​غزة​، وبعد العدوان الإسرائيلي الأميركي البريطاني على بلدنا، نفّذت القوّة الصّاروخيّة وسلاح الجو المسيّر في القوّات المسلّحة اليمنيّة خلال الـ24 ساعة الماضية، عمليّةً عسكريّةً مشتركةً استهدفت حاملة الطّائرات الأميركيّة "يو أس أس هاري ترومان" وعددًا من القطع الحربيّة التّابعة لها في منطقة شمالي ​البحر الأحمر​؛ بعدد من الصّواريخ المجنّحة والطّائرات المسيّرة".

وأوضحت في بيان، أنّ "عمليّة الاشتباك مع الحاملة والقطع التّابعة لها قد استمرّت 9 ساعات، ويُعدّ هذا الاستهداف للحاملة هو الخامس منذ قدومها إلى البحر الأحمر"، مشيرةً إلى أنّ "العمليّة قد حقّقت أهدافها بنجاح، وأجبرت حاملة الطّائرات على مغادرة مسرح العمليّات والهروب إلى أقصى شمال البحر الأحمر".

وأكّدت القوّات المسلّحة اليمنيّة "جهوزيّتها العالية لمواجهة أي تصعيد أميركي أو إسرائيلي على بلدنا"، مشدّدةً على "أنّها مستمرّة في تأدية واجباتها تجاه الشّعب الفلسطيني المظلوم، وأنّ عمليّاتها لن تتوقّف إلّا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزّة".