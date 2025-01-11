وصول وزير الخارجية السورية إلى الرياض للمشاركة باجتماع وزاري حول سوريا غدًا

وصل وزير خارجيّة الإدارة السّوريّة الجديدة أسعد الشيباني إلى الرياض، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الموسّع بشأن سوريا الّذي تستضيفه السعودية غدًا، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي، نائب وزير الخارجيّة السّعوديّة وليد بن عبدالكريم الخريجي.

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