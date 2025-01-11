شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 8 صباحا.. الأرصاد يحذر من ضباب كثيف على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا أحمر بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة.

وشمل إنذار الأرصاد؛ الطائف (الشفا - الهدا) والمناطق المفتوحة والطرق السريعة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) https://twitter.com/NCMKSA/status/1878084270532554783?ref_src=twsrc%5Etfw

ونبه الأرصاد من ضباب كثيف وانعدام في مدى الرؤية الأفقية (1) كم أو أقل، من الساعة: 06:00 مساء السبت حتى 08:00 صباح الأحد.