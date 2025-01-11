الجيش الأردنى يحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الأردنى أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت، مساء اليوم الجمعة، على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة.



وقال مصدر عسكرى مسؤول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: "إن قوات حرس الحدود فى المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط حمولتها داخل الأراضى الأردنية"، مبيناً أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.



وأكد المصدر - فى بيان - أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لتسخير كافة الإمكانات للتصدى لمثل هذه العمليات ومنع عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للحفاظ على أمن واستقرار الأردن.