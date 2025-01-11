عبد المجيد عبد الله يحلق بموسيقاه عالياً في موسم الرياض.. ما رسالته لتركي آل الشيخ؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: في إطار فعاليات "موسم الرياض"، نظم حفل غنائي كبير أحياه الفنان عبد المجيد عبد الله على مسرح "محمد عبده أرينا" في بوليفارد الرياض. الحفل جاء برعاية الهيئة العامة للترفيه وتنظيم مجموعة روتانا للموسيقى، حيث شهد الحضور الجماهيري الكبير نفاد التذاكر بالكامل وتغطية مباشرة عبر القنوات الفضائية.



قدم "أمير الطرب" خلال الحفل مجموعة من أغانيه الشهيرة بالإضافة إلى أغنيات من أحدث ألبوماته "حكى واجد" الذي صدر مؤخراً من إنتاج روتانا. استهل الفنان الحفل بلقاء مع الإعلاميين ووسائل التواصل الاجتماعي برفقة الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى سالم الهندي، حيث أعرب عن امتنانه لهيئة الترفيه ورئيس مجلس إدارتها المستشار تركي آل الشيخ على الدعم المستمر للأنشطة الفنية والثقافية. وقال: "معالي المستشار انسان رائع واي نجاح نجد وارائه هذا الرجل الرائع .. وانا شخصيا احبه وكل الجمهور يحبونه، فهو انسان منحز وانا وجميع الفنانين لدينا ثقة بكل ما يقدمه من ابداع في مجال الترفيه والفن".

وفي تصريحاته خلال الحفل، أشاد عبد المجيد بعلاقته الممتدة مع شركة روتانا، مؤكداً أنها شراكة مهنية ناجحة استمرت لأكثر من عشرين عاماً، وقال: "لدي ثقة كبيرة في هذه الشركة المحترفة التي يجمعني بها ما يزيد عن عشرين عاما وأكثر من النجاح على صعيد الانتاج والتوزيع والتسويق". كما عبر عن تقديره للأفكار الإبداعية والتنظيم المحترف الذي تميزت به حفلاته، مشيداً بدور سالم الهندي وفريق العمل في تقديم تجربة فنية مميزة، لافتاً إلى أن "سالم الهندي هو صديق بمرتبة اخ وأكثر، وفي كل حفل لي معهم يفاجئوني بالتطوير الذي يحدثونه سواء على صعيد الأفكار او التنظيم والاشراف وكذلك شكل ومضمون الحفل من مسرح وديكور".

وفي اجابة عن التغريدة التي سبق واطلقها آل الشيخ حول مصير بشرى اغنية جديدة من الحان محمد عبده وغناء عبد المجيد ولكنها للان لم تبصر النور؟ اكتفى مجيد بالرد: "أنا ايضا لا ازال انتظر هذا المشروع.. انا جاهز للغناء لكن اين لحن محمد عبده!".

ولأن حفلات عبد المجيد عبد الله في موسم الرياض تعد حدثا، والجميع يعتبره كمطرب حاله متفردة صوتا واحساسا، رسم ابوعبد الله في ليلته الفنية البسمة على محيا جمهوره فغنى وعزف على آلة العود، لتكون ليلة خيالية لمحبيه، جمع في ثناياها أعماله بكل ما بها من حلو المحاسن والإحساس المرهف، لينعم جمهوره بنغم طربي متميز في ليلة من ليالي الشتاء الباردة بموسم الرياض، فأوصل صوته ومشاعره تجاه الأغنية السعودية للجميع مرسخا شعبيته وجماهيريته اللتان مكنته من الوصول إلى القمة.

وحظيت ليلة عبدالمجيد بأوركسترا موسيقية بقيادة المايسترو السعودي وليد فايد، وبتصاميم منفردة بطابع فني رافقت بعض اغانيه على خشبة المسرح. وعلى مدار فقرتين تخللتهما استراحة قصيرة قدم مجيد ما يزيد عن 25 اغنية مستثمرا الاجواء الشتوية لتكون الانطلاقة مع اغنية "حن الغريب"، وتوالت روائعه: (يا بعدهم كلهم ، ابن الاوادم، اسمعني، انسان اكثر، فزاع، يا منيتي، خلاص مابي، أحط راسي، احتاجلك، من مثلك، احبس العبرات ، يا عديم الشوق، مع السلامة) وغيرها، ودع بها الجمهور على امل الالتقاء بهم في موسم الرياض السادس.