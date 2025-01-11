بنسختها الثالثة … “هيئة الترفيه” تطلق مسرعة أعمال أنشطة الترفيه بهدف تطوير قطاع

أطلقت الهيئة العامة للترفيه (GEA) بنسختها الثالثة “مسرعة أعمال أنشطة الترفيه”، استمراراً لتعزيز ريادة الأعمال وتطوير قطاع الترفيه في المملكة، وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية٢٠٣٠.

وتهدف المسرعة إلى توفير الدعم والموارد اللازمة لتمكين المنشآت من إطلاق مشاريع مبتكرة، وجذب الاستثمارات، والمساهمة في تحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي. وتعمل المسرعة على خلق بيئة مثالية تجمع بين الشركات الناشئة والمستثمرين والخبراء في مجال الترفيه، مما يسهم في تعزيز الابتكار والتعاون داخل القطاع.

وتركز المسرعة على عدة محاور رئيسية، منها تشجيع تطوير القطاع عبر إلهام رواد الأعمال ودفع عجلة الابتكار، بالإضافة إلى تسهيل التواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين لتسريع تدفق الاستثمارات في قطاع الترفيه. كما تقدم المسرعة برامج موجهة لدعم الشركات الناشئة لزيادة فرص نجاحها في القطاع.

ويشمل البرنامج تطوير ٣٢ شركة ناشئة في نسختها الحالية على مدار دفعتين، حيث تضم كل دفعة ١٦ شركة ناشئة وتستمر لمدة ٣ أشهر. ويخضع المشاركون لـ ١٩٢ ساعة من الاستشارات والتوجيه، بالإضافة إلى تنظيم رحلتين دوليتين لاستكشاف الأسواق والتجارب العالمية. كما يوفر البرنامج مساحة عمل مشتركة لدعم بيئة ريادة الأعمال.

وستسهم الهيئة من خلال المسرعة في تطوير الشركات الناشئة خلال ١٠ أشهر، مما يعزز فرص النمو والابتكار في قطاع الترفيه ويدفع باتجاه تحقيق أهداف رؤية المملكة في تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة المملكة كمركز للترفيه في المنطقة.