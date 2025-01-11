شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة 2025.. تعاون مرتقب بين حميد الشاعرى ومحمد سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعدما وجه الكابو حميد الشاعري تهنئة للفنان محمد سعد على فيلمه الجديد "الدشاش"، كتب الشاعري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "شابوه لمحمد سعد وكل أبطال فيلم الدشاش، استمتعت بالفيلم فعلا، رد النجم محمد سعد على حميد قائلا: "حبيبي وأخويا موسيقار الأجيال حميد الشاعري اللي غير الأغنية في مصر، شكرا علي تهنئتك ليا وأبطال العمل، تحية ليك علي ذوقك ومستني دويتو معاك، صبح صبح عالغاليين".



وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" عن حقيقة الدويتو الذي يجمع حميد مع محمد سعد، والذي سيكون مفاجأة عام 2025.

إذ ينتظر حميد الشاعري عودة محمد سعد من جولته في السعودية، لبدء تجهيز الدويتو الجديد والاتفاق على تفاصيله.

جدير بالذكر أن حميد الشاعري طرح مؤخرا أغنية "جوانا حنين"، التي حملت عنوانًا مليئًا بالحنين إلى الماضي هي من كلمات هيثم نبيل وكريم سامي، وغناء، وألحان، وتوزيع حميد الشاعري نفسه.

الأغنية لاقت إشادات واسعة من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن إعجابهم بالكلمات والألحان، وطالبوا الفنان بمزيد من الإصدارات الجديدة.