شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد إيمان الطوخى.. 20 أغنية ساهمت فى نجاحها و50 عملا فنيا قبل اعتزالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة إيمان الطوخى، بعيد ميلادها اليوم السبت 11 يناير، وتعد إحدى جميلات الفن المصري واتسمت بتعدد مواهبها فكانت تملك أدواتها وبراعتها في التمثيل وهو ما ظهر من خلال المسلسلات التليفزيونية أبرزها "رأفت الهجان"، وهو الأمر الذى لم يختلف كثيرًا عن موهبتها في الغناء والتي ساهمت في نجاحها بشكل كبير واستطاعت أن تقدم فوازير الف ليلة وليلة في رمضان.

قدمت الفنانة ايمان الطوخى خلال مشوارها العديد من الأغاني، والتي تعد علامات مميزة في مشوارها وفى تاريخ الغناء المصري، فقد قدمت أغنية بعنوان "النظرة الأولى" والتي ترجع أصلها لقصة الحب التي نشأت بينها وبين الملحن محمد ضياء، وكان لذلك سبب كتابة هذه الأغنية وتمت خطوبتهما لمدة 3 سنوات ولكن حدث انفصال بينهما بعد هذه المدة.

قدمت ايمان الطوخي ما يقرب من 20 أغنية خلال مشوارها أبرزهم، يا قمر يا منور، اسكندرية، سيد الناس، دموع فرح، ارمي حمولك، انا وانت يا قمر، يا حلم، زفة العروسة، لولى، يا عيون يا مغرباني، بس ترجع، عيونى مياله، ليه يا حياة، وغيرها.

وتميزت إيمان الطوخي في تقديمها لمسلسل للأطفال بعنوان "كوكي كاك"، عام 1987، من تأليف وإخراج شوقي حجاب، وشارك في بطولته محمود الجندي وعهد صادق وأنجيل آرام، ودارت أحداث المسلسل في إطار غنائي استعراضي، حول "كوكي كاك" دمية على هيئة حيوان يشبه الكتكوت لكن ليس معروفا نوعه يرتكب العديد من الأخطاء وتقومه "ماما نونو" أو إيمان الطوخي، بهدف توصيل معلومات مفيدة للأطفال.

شاركت إيمان فى العديد من الأعمال الفنية سواء في السينما أو الدراما ما يقرب من 50 عمل فني، فكانت أبرز هذه الأفلام، منها دماء على الأسفلت، آخر ليالى الشتاء، اللقاء الدامى، الحكم آخر الجلسة، بيت الكوامل ولا تدمرنى معك، كما شارك فى عشرات المسلسلات منها الطريق إلى سمرقند، بوابة الحلوانى، ألف ليلة وليلة، لا إله إلا الله، رابعة تعود، صباح الورد، تحت ظلال السيوف، رأفت الهجان، رحلة فطوطة ومسلسل الأطفال كوكى كاك.