شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثي وأمينة يحييان حفلاً غنائيًا في تورنتو الكندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى نجما الأغنية الشعبية محمود الليثي وأمينة، حفلاً غنائيًا في مدينة تورنتو بكندا، اليوم السبت، ويقدمان باقة متميزة من أشهر أغنياتهم الشعبية، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وطرح مؤخرًا المطرب الشعبى محمود الليثى أحدث أغنياته التى تحمل اسم "ما تعتبونيش"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلماته وألحانه، وتوزيع باسم منير.

وطرح المطربان محمود الليثى وشقيقه حمادة الليثى، مؤخرًا، أغنية بعنوان "نظرة واحدة" على موقع "يوتيوب"، ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والتي تم طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان محمود الليثى، وتوزيع إسلام شيبسى.

المطرب محمود الليثى طرح أكثر من أغنية خلال الفترة الماضية، وهو مطرب شعبى شارك فى العديد من الأفلام السينمائية، كما قدم العديد من تترات المسلسلات الدرامية، ويعد محمود الليثي أول مطرب يدخل بين التواشيح والمدح والذكر والنزعة الصوفية على المولد واللون الشعبى.