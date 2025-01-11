شكرا لقرائتكم خبر عن كزبرة ضيف شرف مسلسل الغاوى بطولة أحمد مكى والعرض رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان الشاب أحمد بحر الشهير ب كزبرة فى مسلسل الغاوى كضيف شرف، وهو العمل الذى يقدم بطولته النجم أحمد مكى فى رمضان المقبل 2025، من إخراج ماندو العدل، وإنتاج سينرجى، حيث يشارك كزبرة لأول مرة مع مكى فى الدراما التليفزيونية.

مسلسل الغاوى تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل وعدد آخر من الفنانين، ويقدم مكي خلال أحداثه الدراما الشعبية، ليبتعد بذلك عن الكوميديا التى اعتاد على تقديمها فى الدراما والسينما خلال السنوات الماضية.

وقرر النجم أحمد مكى الخروج من عباءة شخصية الكبير أوى التي قدمها في خلال 8 مواسم فى دراما رمضان، واستقر على الابتعاد عن الكوميديا تماماً في مسلسل "الغاوى" الذى يقدم خلال أحداثه الدراما الشعبية للمرة الأولى فى مشواره الفنى، ليدخل مكى فى تحدٍ جديد بترك المنطقة الآمنة التي كان يلعب فيها خلال السنوات الماضية والدخول في منطقة جديدة بعيدة تماماً عن الكوميديا.

وكان أحمد مكى قد بدأ رحلته مع الكبير أوى عام 2010، ثم انطلق بعدها وقدم الجزء الثاني عام 2011، ثم الثالث عام 2013 وتلاه الرابع عام 2014، والذي سجّل آخر مشاركات دنيا سمير غانم، وبعدها قدم مكي الجزء الخامس عام 2015، وتوقف بعد ذلك عن تقديم أجزاء جديدة حتى عاد بعد 7 سنوات بالجزء السادس في شهر رمضان 2022، ثم السابع في العام التالي 2023، وأخيراً الجزء الثامن في رمضان الماضي 2024.

