شكرا لقرائتكم خبر عن العرض المصري ماكبث المصنع بمهرجان المسرح العربي بسلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم السبت الموافق 11 يناير، العرض المصري ماكبث المصنع، خلال فعاليات الدورة الخامسة عشرة من مهرجان المسرح العربي، الذي تقيمه الهيئة العربية للمسرح، وتقام فعالياته هذا العام بسلطنة عمان.

وقال مخرج العرض محمود الحسيني في تصريح لـ الخليج 365: خلال عرض ماكبث المصنع كنا نرغب في تقديم رؤية جديدة لـ "ماكبث" من خلال منظور عصري، فبدأنا بالبحث عن أفكار جديدة حتى استقرينا على "ماكبث المصنع"، ومن خلال العمل عليه استطعنا إيجاد نقاط مشتركة بين النص الأصلي لشكسبير ورؤيتنا الفردية، وحاولنا الربط بين تلك النقاط حتى ظهرت المسرحية بالشكل الذي قدمناه.

وتابع الحسيني: بدأنا عرضها للمرة الأولى في مسرح الجامعة، ورغم عدم نضوجها الكافي، حصلت على المركز الأول، ثم بعد ذلك، عرضناها في المهرجان القومي للمسرح، وأدخلنا تعديلات كثيرة بناءً على آراء المسرحيين لتطويرها، حتى وصلنا إلى النسخة النهائية في المهرجان التجريبي.

وأكد الحسيني أن الرسالة الأساسية من العرض هي أن الفرصة الثانية قد لا تتحقق، أو قد لاتصل إليك إذا ارتكبت أي نوع من الجرائم أو الأخطاء في حق إنسان، فالندم يأتي من رغبتك في كسب كل شيء، لتجد في النهاية أنك خسرت كل شيء.