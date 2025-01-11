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الامارات | محمد بن راشد بن محمد بن راشد يحضر أفراح المنصوري والشامسي

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دبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم حفل الاستقبال الذي أقامه محمد خليفة بالجافلة المنصوري، بمناسبة زفاف نجله أحمد على كريمة حميد محمد بن حارب الشامسي.

وهنأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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