الامارات | محمد بن راشد بن محمد بن راشد يحضر أفراح المنصوري والشامسي

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد بن محمد بن راشد يحضر أفراح المنصوري والشامسي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم حفل الاستقبال الذي أقامه محمد خليفة بالجافلة المنصوري، بمناسبة زفاف نجله أحمد على كريمة حميد محمد بن حارب الشامسي.
وهنأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.
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