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نشرة السومرية.. اربيل تتهم بغداد بممارسة سلوك غير دستوري وتوجه نيابي للابتعاد عن القوانين الخلافية

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بغداد - ياسين صفوان - # ببيان شديد اللهجة.. اربيل تتهم بغداد بممارسة سلوك غير دستوري مع الاقليم.. وتطالب بارسال رواتب العام الحالي بالكامل

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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