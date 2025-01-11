انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. اربيل تتهم بغداد بممارسة سلوك غير دستوري وتوجه نيابي للابتعاد عن القوانين الخلافية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - # ببيان شديد اللهجة.. اربيل تتهم بغداد بممارسة سلوك غير دستوري مع الاقليم.. وتطالب بارسال رواتب العام الحالي بالكامل
# عشية استئناف الجلسات.. توجه نيابي لعدم ادراج القوانين الخلافية قبل التوافق، والهدف منع تعطيل عمل البرلمان
# تمهيدا لتسليم السلطة.. بايدن يوجه خطابا وداعيا الأربعاء المقبل.. وترامب يجهز أكثر من 100 أمر تنفيذي
# عشية استئناف الجلسات.. توجه نيابي لعدم ادراج القوانين الخلافية قبل التوافق، والهدف منع تعطيل عمل البرلمان
# ميقاتي يلتقي الشرع في دمشق.. اتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين
# تمهيدا لتسليم السلطة.. بايدن يوجه خطابا وداعيا الأربعاء المقبل.. وترامب يجهز أكثر من 100 أمر تنفيذي