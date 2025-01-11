انت الان تتابع خبر في "اجتماع مصارحة".. الكرد يعيدون النظر بشكل "الشراكة السياسية" مع بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي اجتماع عقد اليوم في مبنى مجلس وزراء كردستان، والذي وصفته الحكومة بانه اجتماع "غير عادي"، وضمت ممثلي حكومة إقليم كردستان في بغداد، ورؤساء كتلتي البارتي واليكتي ونائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، قال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، ان تعامل بغداد مع إقليم كردستان ليس تعاملاً مع إقليم اتحادي، وهو سلوك ظالم وغير عادل وغير مقبول".



واضا انه "اعتقد أنه إذا كنا متحدين، فلن يكون لدى بغداد القدرة على فرض أي شيء على كردستان، لكن الفرض جاء بسبب انقسام الأحزاب السياسية".

واعتبر ان "الحكومة الاتحادية لن تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية إذا كان القرار في مصلحة إقليم كردستان"، مضيفا انه "شغلوا كردستان كلها بقضية الرواتب، وكل تضحيات ونضالات الكرد على مدى مائة عام تحولت إلى رواتب، وقد نجحت".

وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان قد لوح بإمكانية انسحاب الكتل الكردية من "حكومة بغداد"، وذلك ردًا على الخلافات المستمرة بشأن ازمة الرواتب.

