الرئيس عون: علينا ان نستعين بمساعدة الخارج لا ان نستقوي بالخارج على الداخل

أشار رئيس الجمهورية جوزاف عون، بعد لقائه مفتي الجمهورية عبداللطيف دريان، الى أنني "لم آتِ لأعمل في ال​سياسة​ انا آت لبناء دولة، والدولة لا تقوم الا على العدالة، وعلى المساواة بين جميع المكونات التي تجمعها هوية واحدة".

وأكد عون، أن "هذا عهد كل لبناني أيا كان مركزه ومهما كانت طائفته، ونحن لدينا فرصة كبرى إما نربحها او نخسرها. ولكي نستفيد منها علينا ان نكون يدا بيد".

وأمل ان "يتم تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لكي يتم وضع الأمور على السكة الصحيحة، ونبدأ ببناء جسور الثقة مع الخارج الجاهز".

وشدد على أنه "لدينا القدرات والامكانات والطاقات البشرية وهذه ثروة مستدامة قادرة على الإنتاج، وأهم من الثروات الطبيعية. المطلوب فقط هو النية الصافية لمصلحة لبنان وليس للمصلحة الشخصية".

وقال "علينا ان نستعين بمساعدة الخارج لا ان نستقوي بالخارج على الداخل. ولا فضل لطائفة على أخرى او شخص على آخر"، مؤكداً أن "جميعنا لبنانيون ونحمل الهوية ذاتها وننشد النشيد الوطني نفسه، والعلم اللبناني لنا جميعا. حق الإختلاف مقدس، ولكن حق الخلاف غير مسموح".