الشرع: سوريا ستقف على مسافة واحدة من الجميع في لبنان ونسعى لعلاقات إيجابية

أشار قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الى أننا "تباحثنا في العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا، وناقشنا ملف الحدود والتهريب ومسألة الودائع السورية في البنوك اللبنانية".

وأكد الشرع، على أن "سوريا ستقف على مسافة واحدة من الجميع في لبنان ونسعى لعلاقات إيجابية"، مؤكداً أن "أولويتنا ترتيب الوضع الداخلي في سوريا وضبط حالة الأمن وحصر السلاح بيد الدولة".

وأضاف "ستكون علاقاتنا إستراتيجية مع لبنان وطويلة الأمد وستبنى على أساسات سليمة".