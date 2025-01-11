الخليج اليوم .. مكاوي : على ابناء عدن ان يطالبوا بحقوقهم مثلما فعل ابناء حضرموت

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال السياسي العدني البارز ياسين مكاوي انه يتوجب على ابناء عدن ان يطالبوا بحقوقهم مثل ابناء حضرموت .

واشاد مكاوي بانتزاع ابناء حضرموت جزء كبير من حقوقهم .

واضاف بالقول :“ بداية الغيث قطرة:

توجهات مجلس القيادة الرئاسي بشأن مكافحة الفساد وتنفيذ وتفعيل الإستحقاقات الطبيعية لحضرموت وأبنائها التي اقرها مؤخراً خطوة في الاتجاه الصحيح وذلك نتيجة نضال أبناء حضرموت لتحقيقها وادراك مجلس القيادة للأثر الوطني لقراره.

نبارك لحضرموت وأبنائها ذلك الإنجاز ونعتبره درساً يجب ان تستوعبه عدن وابنائها ليخرجوا من دائرة هيمنة الأجندات المعطلة والجهل لتحقيق استحقاقاتهم الطبيعية وإعادة رسم شراكتهم في ثرواتهم واستغلالها إيجاباً لانتزاع حقهم للتمكين في كل مناحي الحياة وزعزعة اركان الفساد الذي استشرى وتغول وأضر بعدن واهلها ومقدراتهم بخطوات متزامنة مع التصحيح الإداري والمالي والأمني .

القراءات الخاطئة والممارسات الغير مسئولة وانعدام الخدمات والفساد ولّدوا واقع مرفوض انتج الاحتقان والغليان وعدن في ذروة الاحتقان .

ولازلت أكرر ان ماتحقق لحضرموت قطرة من مطرة.