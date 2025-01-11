الخليج اليوم .. الكويت.. ضبط شبكة دولية للاتجار بالمخدرات

الرياض - كتب موسى القحطاني - تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الكويتية من توجيه ضربة أمنية محكمة ضبطت عبرها شبكة دولية مكونة من 4 متهمین، اثنان منهم من الجنسية العربية، وواحد من المقيمين بصورة غير قانونية، ومواطنة جلبوا كميات كبيرة من المخدرات إلى داخل البلاد بقصد الاتجار بها، فيما يتلقون تعليماتهم من الخارج.

إذ ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في أثناء العملية 16 كيلوغراماً من مادة الشبو، و10 آلاف حبة ترامادول، مخبأة بطريقة مبتكرة وسرية داخل مطفأتي حريق، في محاولة للتمويه على الأجهزة الأمنية.

وتؤكد وزارة الداخلية أنها بالمرصاد لكل من تسول له نفسه تهريب والاتجار بالمواد المخدرة، وأنها لن تتهاون في ملاحقة وردع المجرمين الذين يحاولون نشر هذه السموم.

وتهيب بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).