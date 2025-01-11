أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهوريّة، أنّ "رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس، هنّأه فيه بانتخابه رئيسًا للجمهوريّة، ومتمنّيًا له التّوفيق في مسؤوليّاته الوطنيّة الجديدة".
وأشار في بيان، إلى أنّ "غوتيريس أكّد دعم الأمم المتّحدة للبنان في المجالات كافّة، واستمرارها في المساعدة الّتي تتطلّبها الأوضاع الرّاهنة من خلال المنظّمات الدّوليّة العاملة في لبنان. وأبلغ غوتيريس الرّئيس عون رغبته في زيارة لبنان يوم السّبت المقبل، للتّهنئة والبحث في برنامج عمل المنظّمات الدّوليّة في المرحلة المقبلة".
ولفت المكتب إلى أنّ "الرّئيس عون شَكر غوتيريس على تهنئته، مقدّرًا الدّعم الّذي تقدّمه الأمم المتّحدة للبنان في الميادين كافّة، ومرحّبًا بالزّيارة الّتي يعتزم غوتيريس القيام بها إلى لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر غوتيريس هنأ عون وأبلغه دعم الأمم المتحدة للبنان ورغبته بزيارة بيروت السبت المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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