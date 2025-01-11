الجيش السوداني اعلن تقدمه في عاصمة ولاية الجزيرة الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع

أعلن الجيش السوداني، "تقدمه بثبات في محور مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع". في هذا السياق، اعلن المتحدث باسم حكومة السودان، "تحرير ود مدني من قوات الدعم السريع".

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