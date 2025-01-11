افادت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي، بأن "الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب بدأ في اليومين الماضيين بالتدخل شخصيا في قضية إطلاق سراح الاسرى"، مشيرة الى أن "ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن وقبل توليه منصبه".

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي: ترامب بدأ في اليومين الماضيين بالتدخل شخصيا في قضية إطلاق سراح الاسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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