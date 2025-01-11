اشارت حسابات هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" الى أن "أسعار المساكن في الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 3.8% في الربع الثالث من العام الماضي"، لافتة الى ان "كان ذلك أعلى مستوى منذ نفس الفترة في عام 2022".
واوضحت معطيات الهيئة، ان "كانت بلغاريا الدولة الرائدة على الإطلاق من حيث معدل الزيادة في أسعار العقارات خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حيث كان الرقم أعلى بأربع مرات من المتوسط لعموم الاتحاد الأوروبي (16.5%). وتأتي بولندا في المركز الثاني (14.4%)، وهنغاريا في المركز الثالث (13.4%)".
بشكل عام، تجاوز نمو أسعار العقارات، العلامة النفسية البالغة 10% في ستة بلدان: بالإضافة إلى البلدان المذكورة أعلاه، هناك في القائمة كرواتيا (12.3%) وأيسلندا (11.2%) وهولندا (10.3%).
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار المساكن في الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.