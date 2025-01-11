اصابة 20 شخصا في حادث تصادم بين قطاري ترامواي في مدينة ستراسبورغ شرق فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية "اصابة 20 شخصا على الأقل في حادث تصادم بين قطاري ترامواي في مدينة ستراسبورغ شرق فرنسا".
واوضح متحدث باسم المحافظة أن "الحصيلة الأولية تشير إلى أن 20 شخصا في حالة طوارئ نسبية"، مشيرا إلى أن ظروف الحادث لم تتضح بعد.
كانت ستراسبورغ أول مدينة فرنسية كبرى تعيد تشغيل شبكة الترام، بدءا من عام 1994. ولم تقع أي حوادث كبرى منذ ذلك الحين.
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