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قصات شعر 2025.. الكاريه الناعم والدجراديه في المقدمة

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

قصات شعر

الشعر زينة المرأة وجمالها، لذلك تهتم بكل ما يتعلق به، منها القَصَّات الجديدة والأكثر ملاءمة لوجهها، فيحرصن دائما مع بداية كل عام جديد على معرفة قصَّات الشعر الجديدة، ولذلك نوضح في هذا التقرير موضة شعر 2025.

قصَّات شعر 2025

هناك العديد من قَصَّات الشعر التي تندرج تحت قائمة موضة شعر 2025، ومنها قصة الدجراديه، وذلك لأن هذه القَصَّة سهلة العناية، كما أنها تمنح مظهرًا طبيعيًا ومريحًا، حيث يظهر جمال القَصَّة في ألوان الشعر الكريمي والعسلي والبني الفاتح، وفقا لما ذكره موقع مجلة «إيلي» الفرنسية. 

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قَصَّات الشعر الطويل

وجاءت من قَصَّات الشعر التي تندرج تحت قائمة موضة شعر 2025 هي قَصَّات الشعر الطويل والتسريحات البسيطة، حيث إن دائما الشعر الطويل يعطي مظهرا جذابا للمرأة، كما أنه يعطي مظهرا فاخرا وطبيعيا لها، وبالتالي يجعلها مثالية بين الآخرين.

قصة الشعر الكاريه الناعم

لم تقتصر موضة شعر 2025 عند هذا الحد، ولكن جاءت من ضمن قَصَّات الشعر التي تندرج تحت قائمة موضة شعر 2025، هى قصة الشعر الكاريه الناعم، حيث تعتبر قصة الكاريه الناعمة من أشهر قصات الشعر التي تعد موضة لا تنتهي، كما أنها حاضرة على الدوام، نظراً لسهولة تصفيفها.

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قَصة تجعيدات السحابة

ومن ضمن قصات موضة شعر 2025، هى قصة تجعيدات السحابة «Cloud Curls»، حيث إن هذه القصة تكون رائجة في فصل الشتاء، كما أنها تكون مناسبة للفتيات اللاتي يمتلكن شعرا طويلا، وبملمس طبيعي، حيث تعطيهن مظهرا جذابا يميزهن عن الأخريات.

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تسريحات مع صبغات مختلفة من ضمن موضة شعر 2025، حيث إن هذه التسريحات من الشعر يكون لها مظهر جذاب، وأيضا تعطي مظهرا فاخرًا وعالي التأثير يضيف عمقًا وأبعادًا للشعر.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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