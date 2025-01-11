شولتس: قوى سياسية معينة في الولايات المتحدة تعمل عمدا على تدمير المؤسسات الديمقراطية الغربية

اشار المستشار الألماني أولاف شولتس، الى أن "قوى سياسية معينة في الولايات المتحدة تعمل عمدا على تدمير المؤسسات الديمقراطية الغربية".

وأكد شولتس متحدثا في مؤتمر الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD)، أنه "من غير الواضح كيف ستتطور العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة في السنوات المقبلة".

وأضاف المستشار، "إننا نعيش في وقت تعمل فيه قوى معينة في أميركا عمدا على تدمير المؤسسات الديمقراطية في الغرب. إنه وقت لا نستطيع أن نجزم فيه بكيفية تطور علاقاتنا مع الولايات المتحدة في السنوات القليلة المقبلة".

كما وصف المستشار، الأوقات الحالية بأنها "خطيرة للغاية لأن هناك أشياء تحدث كان من غير الممكن تصورها قبل بضع سنوات، أو حتى بضعة أشهر أو حتى أسابيع".