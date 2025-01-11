شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون الحرمين تدعو القاصدات إلى الالتزام بالحجاب واستثمار الطاعات والان نبدء بالتفاصيل

قاصدات وزائرات الحرمين الشريفين

منهج الإسلام الوسطي المعتدل

تقديم الدعم والإرشاد الديني

الأجواء الروحانية في الحرمين

الدمام - شريف احمد - وجهت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي رسائل إثرائية شاملة للمرأة المسلمة القاصدة والزائرة للحرمين الشريفين.وتضمنت دعوات للحفاظ على أوقاتهن وشغلها بالطاعات والعبادات، والاستفادة من الدروس العلمية والحلقات القرآنية التي تنظمها الرئاسة بشكل مستمر لخدمة قاصدي وقاصدات بيت الله الحرام ومسجد رسوله الكريم.وأكدت الرئاسة في رسائلها أهمية التزام القاصدات والزائرات بالحجاب والعفاف والاحتشام في أثناء تواجدهن في الحرمين الشريفين، حيث يعد ذلك من تعظيم شعائر الله وسببًا لنيل مرضاته.كما أوصت بعدم الانشغال بالجوال والتصوير خلال أداء الشعائر أو في أثناء وجودهن في رحاب الحرمين، لما لذلك من أثر في التركيز على الطاعات كالصلاة، والطواف، والذكر، وتلاوة القرآن، والدعاء، إضافة إلى حضور مجالس العلم والتعليم.وشددت الرسائل على ضرورة التزام القيم الإسلامية من خلال خفض الصوت في رحاب الحرمين الشريفين، وتجنب مزاحمة الرجال في الممرات، والمطاف، والمسعى، وعند الأبواب، والتأخر قليلًا في الخروج من المصليات بعد أداء الصلاة، تحقيقًا لانسيابية الحركة واحترامًا لقدسية المكان.وتضمنت الرسائل توجيهات تدعو المرأة المسلمة إلى الحفاظ على وقتها وشغله بالطاعات، من خلال حضور الدروس العلمية والحلقات القرآنية، التي تقام خصيصًا لإثراء الزائرات والقاصدات علميًا وروحيًا، مستندة في ذلك إلى القيم والمبادئ الإسلامية المستمدة من الكتاب والسنة وفق منهج الإسلام الوسطي المعتدل.ونبهت الرسائل أيضًا على أهمية تجنب الاختلاط بالرجال في أثناء الصلاة، واتباع السنة النبوية بأن خير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها.كما دعت إلى الاستفادة من المراكز المنتشرة في أروقة الحرمين الشريفين لإجابة استفساراتهن الدينية، حيث تقدم تلك المراكز خدماتها على مدار الساعة لتلبية احتياجات القاصدين والقاصدات.وأشارت الرئاسة إلى جاهزية الإدارات الميدانية النسائية لتقديم الدعم والإرشاد الديني، حيث يمكن للزائرات والقاصدات التوجه إلى تلك الإدارات للحصول على المساعدة أو التوجيه المناسب.وشددت على أهمية تعاون الزائرات مع الجهات الأمنية ومنسوبي رئاسة الشؤون الدينية، لضمان تنظيم الحشود والحفاظ على أمن وسلامة الجميع.كما خاطبت الرسائل الأمهات المصطحبات لأطفالهن، داعية إلى توعيتهن بقدسية الحرمين الشريفين وضبط تصرفاتهم، حتى لا يكنّ مصدر إزعاج للطائفين والمصلين أو زوار الحرمين الشريفين.وأكدت ضرورة الالتزام بتوجيهات الجهات المعنية للحفاظ على الأجواء الروحانية التي تميز الحرمين الشريفين.تأتي هذه الرسائل في إطار حرص رئاسة الشؤون الدينية على تعظيم شعائر الله، وتقديم التوجيهات الشرعية التي تسهم في تحقيق أقصى استفادة روحية وعلمية للقاصدين والقاصدات، مع الحفاظ على قدسية المكان واحترام شعائره.