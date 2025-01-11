شكرا لمتابعة خبر عن محمد ناغي: الحمد لله مرتين لـ من لا يركب بي إم دبليو .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صرح محمد يوسف ناغي، وكيل بي إم دبليو في المملكة، تصريحًا أثار جدلًا كبيرًا، بشأن العلامة التجارية الشهيرة.

وظهر ناغي خلال مقطع مرئي قال فيه: “لما أشوف واحد راكب بي إم أقول الحمد لله، ولما أشوف واحد مو راكب بي إم أقول الحمد لله مرتين”.

وتناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المقطع على نطاق واسع، حيث تباينت ردود الفعل على عبارة محمد يوسف ناغي.

وعلق البعض قائلين أن عبارته بسبب أن السيارة الشهيرة، تحتاج لصيانة دائمًا، فيما عبر آخرون عن أن السيارة، هي مثال للفخامة، ومازحه آخرون قائلين:” جيب لي واحدة بس”.