شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف كمية كبيرة من المخدرات بأرخبيل سقطرى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مت الأجهزة الأمنية والعسكرية بمحافظة أرخبيل سقطرى وبحضور الجهات القضائية، بإتلاف كمية من الحشيش المخدر تقدر بـ 156 كيلو و661 جرامًا، وقد عُثر على هذه الكمية بعد تنفيذ حملات أمنية واسعة النطاق على السواحل الشرقية والشمالية الغربية للأرخبيل، وفقًا لخطة أمنية شاملة وجه بها محافظ سقطرى، المهندس رأفت الثقلي. جرى إتلاف هذه الكميات بحضور رئيس النيابة العامة القاضي مرشد باعرفة، وكيل النيابة الابتدائية القاضي حسين علي سعيد الدعرهي، قائد لواء أول مشاة بحري العميد علي عمر كفاين، والعقيد محمد أحمد الفعرهي قائد لواء الحزام الأمني، والعميد علي محمد لدكسمي مدير عام شرطة سقطرى. وأكدت الجهات الأمنية استمرارها في التحقيقات لمعرفة الجهات المسؤولة عن تهريب هذه المواد المخدرة، مشيرة إلى أن هذه العمليات يُرجح أنها تستغل الظروف الموسمية التي تؤدي إلى توجه الأمواج نحو السواحل الشرقية والغربية للجزيرة. ودعت الأجهزة الأمنية المجتمع المحلي إلى الإبلاغ الفوري عن أي كميات مشبوهة قد يتم العثور عليها على السواحل، وذلك لمنع تهريب هذه المواد إلى الجزيرة المسالمة، حيث تعد هذه الظاهرة دخيلة على أبناء سقطرى، كما شددت الجهات المختصة على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز اليقظة الأمنية والعسكرية لمكافحة مثل هذه الأنشطة الإجرامية

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