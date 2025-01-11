الدفاع المدني: انتشال جثامين شهداء في الخيام والناقورة

استطاع الدفاع المدني انتشال جثامين 3 شهداء اليوم في الخيام. وبدأت فرق الإسعاف والإنقاذ في الدفاع المدني بمؤازرة الجيش، عملية رفع الأنقاض لإنتشال جثامين شهداء في الناقورة.

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