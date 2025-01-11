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شكرا لقرائتكم خبر عن احتفاءً بعام الحرف اليدوية.. "الثقافة" تطلق مسابقة "عدسة وحرفة" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاق مسابقة "عدسة وحرفة" ضمن فعاليات مبادرة "عام الحرف اليدوية 2025"، التي تهدف إلى الاحتفاء بالتراث الثقافي العريق للحرف اليدوية السعودية وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي المحلي والدولي.
وتُتيح المسابقة للمواهب الشابة والمبدعين في مجالي التصوير والإخراج فرصة المشاركة من خلال توثيق أعمال الحرف اليدوية المختلفة عبر فيديوهات إبداعية تبرز جماليات تلك الحرف وأصالتها.
وتُنشر المشاركات عبر منصات التواصل الاجتماعي باستخدام الوسم المخصص #عام_الحرف_اليدوية_2025، على أن يكون الحساب المشارك عامًا وقابلًا للوصول.
تهدف هذه المسابقة إلى ربط الحرف اليدوية بالهوية السعودية وتعزيز الإبداع في هذا المجال من خلال إبراز المهارات الحرفية بطرق مبتكرة وعصرية.
وبدأ باب التسجيل في المسابقة من 8 يناير 2025 ويستمر حتى 31 يناير 2025، فيما سيتم الإعلان عن الفائزين في 2 مارس 2025.
وتُقدم جوائز قيمة للفائزين تشمل مبلغ 10,000 ريال سعودي للمركز الأول، و7,500 ريال للمركز الثاني، و5,000 ريال للمركز الثالث، بالإضافة إلى 2,000 ريال لكل فائز من المركز الرابع حتى العاشر.
تدعو وزارة الثقافة جميع المهتمين بالمشاركة إلى زيارة المنصة الإلكترونية المخصصة للاطلاع على الدليل الإرشادي وتقديم مشاركاتهم، مما يفتح آفاقًا جديدة للاحتفاء بالحرف اليدوية وتعزيز ارتباطها بالمجتمع.
وتُتيح المسابقة للمواهب الشابة والمبدعين في مجالي التصوير والإخراج فرصة المشاركة من خلال توثيق أعمال الحرف اليدوية المختلفة عبر فيديوهات إبداعية تبرز جماليات تلك الحرف وأصالتها.
الاشتراك في المسابقةتشمل المسابقة تقديم مقاطع فيديو قصيرة لا تتجاوز مدتها 30 ثانية، يتم خلالها استعراض أدوات وتقنيات الحرفة المختارة، مع توثيق كامل لرحلة الإنتاج بدءًا من اختيار المواد الأولية وصولًا إلى عرض المنتج النهائي.
وتُنشر المشاركات عبر منصات التواصل الاجتماعي باستخدام الوسم المخصص #عام_الحرف_اليدوية_2025، على أن يكون الحساب المشارك عامًا وقابلًا للوصول.
تهدف هذه المسابقة إلى ربط الحرف اليدوية بالهوية السعودية وتعزيز الإبداع في هذا المجال من خلال إبراز المهارات الحرفية بطرق مبتكرة وعصرية.
وبدأ باب التسجيل في المسابقة من 8 يناير 2025 ويستمر حتى 31 يناير 2025، فيما سيتم الإعلان عن الفائزين في 2 مارس 2025.
وتُقدم جوائز قيمة للفائزين تشمل مبلغ 10,000 ريال سعودي للمركز الأول، و7,500 ريال للمركز الثاني، و5,000 ريال للمركز الثالث، بالإضافة إلى 2,000 ريال لكل فائز من المركز الرابع حتى العاشر.
تدعو وزارة الثقافة جميع المهتمين بالمشاركة إلى زيارة المنصة الإلكترونية المخصصة للاطلاع على الدليل الإرشادي وتقديم مشاركاتهم، مما يفتح آفاقًا جديدة للاحتفاء بالحرف اليدوية وتعزيز ارتباطها بالمجتمع.