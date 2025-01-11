هوليوود يفتحون خزائن ملابسهم للمتضررين من حرائق لوس أنجلوس- (صور)

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عدن - ياسمين التهامي - اعل عدد من الممثلات مع مبادرة أطلقتها وكيلة العقارات الشهيرة جينا كوبر على خلفية حرائق الغابات التي دمرت أجزاء من لوس أنجلوس هذا الأسبوع، والتي طلبت فيها من أصدقائها التبرع بملابس وغيرها من الأغراض لمساعدة المحتاجين. فبعد أن ذاع صيت مبادرتها بسرعة من خلال شبكة من النساء القويات، استجابت ممثلات منهن شارون ستون وهالي بيري بتوفير سترات وأحذية وملابس وحقائب يد وأحزمة وبيجامات وأشياء أخرى من مقتنياتهن. وكتبت بيري على إنستغرام “أنا أحزم كل ما في خزانة ملابسي… إذا كنت تعيش في منطقة جنوب كاليفورنيا، أناشدك فعل الشيء نفسه. هذا ما يمكننا القيام به الآن”. وأخلت كوبر التي تدير أيضا متجرا للسلع المنزلية نصف مساحته لإيجاد تجربة تسوق سريع للنازحين لأخذ ما يحتاجونه. ودمرت منازل العديد من سكان لوس انجلوس بالكامل في الحرائق، التي كانت لا تزال مشتعلة الجمعة. ونشرت ستون معلومات عن التبرعات على وسائل التواصل الاجتماعي، مما ساعد في جذب الدعاية. وساهمت هي وشقيقتها كيلي ستون بالملابس والأغطية وغيرها، وتطوعت كيلي لمساعدة المتسوقين. وقالت كيلي ستون “أول شيء يحتاجون إليه عندما يدخلون المتجر هو العناق”، ثم قالت للمتسوقين “أروني صورا لأنفسكم، ما ذوقك في الملابس؟” حتى تتمكن من توجيههم إلى السترات أو المعاطف الطويلة التي تناسبهم. وقالت كوبر إنها تلقت تبرعات ودعما تطوعيا من أشخاص نافذين في جميع أنحاء لوس انجليس، ومنهم ممثلون ومديرون تنفيذيون ومحامون وأصحاب مطاعم وأمهات. وقالت إن شبكتها من وكلاء العقارات في نيويورك أرسلوا بطاقات خصومات وهدايا. وجاءت واحدة من مصممات الأزياء في هوليوود بحقيبتين كبيرتين من الملابس من خزانتها وأسهمت في تنظيم المتجر للمتسوقين مطلع الأسبوع. واختارت إيلين بينيت أشياء لوالدتها البالغة من العمر 72 عاما، والتي فقدت منزلها في حريق إيتون على الجانب الشرقي من لوس انجليس. وقالت بينيت إنها اختارت “الأساسيات”، ومنها الجوارب والسترات والسراويل وحذاء جري

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