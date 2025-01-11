وزارة الزراعة رعت اجتماعًا في عكار لتعزيز زراعة البطاطا الصناعية

رعت ​وزارة الزراعة​ اجتماعًا في مصلحة زراعة عكار، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، بحضور عدد من الصّناعيّين والمزارعين من منطقتَي عكار والبقاع.

وتمّ خلال الاجتماع، الإتفاق على توفير بذار البطاطا المخصّصة للصّناعة للمزارعين الرّاغبين، مع ضمان الجودة وتناسبها مع متطلّبات الإنتاج. وسيُصار إلى توقيع عقود رسميّة بين معامل تصنيع البطاطا والمزارعين، تنصّ على قيام المصانع باستلام الإنتاج، وفق الكميّات والجودة المتّفق عليها، بما يحقّق مصلحة الجانبين.

وأثنى المشاركون على "جهود الوزارة في رعاية هذا الإتفاق، الّذي يمثّل خطوةً هامّةً لدعم المزارعين في منطقتَي عكار والبقاع، وكذلك الجهود المبذولة للحدّ من التّهريب".

وأشارت الوزارة إلى أنّ "هذا الإتفاق يُعَدّ نموذجًا للتّعاون بين الوزارة والمزارعين والصّناعيّين، ويهدف إلى تعزيز زراعة البطاطا الصّناعيّة وتحسين أوضاع المزارعين في ظلّ التّحدّيات الرّاهنة، بما يسهم في تحقيق استدامة للقطاع الزّراعي وحماية الاقتصاد الوطني".