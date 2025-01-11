رالي دكار: دو ميفيوس يحرز المرحلة السادسة ولاتيغان يحتفظ بالصدارة أمام الراجحي

الرياص - اسماء السيد - الدوادمي : أحرز البلجيكي غيوم دو ميفيوس (ميني) المرحلة السادسة لفئة السيارات من رالي دكار الصحراوي في السعودية السبت، على مسافة 605 كلم بين حائل والدوادمي، فيما احتفظ الجنوب إفريقي هنك لاتيغان بصدارة الترتيب العام أمام السعودي يزيد الراجحي.

وبعد استفادة المشاركين من يوم راحة، ابتسم الرالي لفريق ميني الذي حقق الثنائية، إذ تقدم دو ميفيوس على زميله البرتغالي جواو فيريرا بفارق 1:34 دقيقة.

وحل القطري ناصر العطية (داسيا)، حامل اللقب خمس مرات، في المركز الثالث بفارق دقيقتين عن البلجيكي.

قال العطية الذي أمضى معظم المرحلة في الصدارة وقلص الفارق مع المتصدر "المرحلة طويلة ووجدنا أنفسنا نفتتحها بعد 25 أو 30 كلم. لم تكن الكثبان سهلة، لكننا قمنا بعمل رائع. إذا افتتح أحدهم (المرحلة) غدا سنكون ممتنين".

تابع "بالطبع لا نزال ضمن اللعبة... السرعة مقبلة".

بدوره، قال دو ميفيوس "حققنا مرحلة جيدة، أخيرا! كان هدفنا تقليص الفارق وتسجيل نقاط للبطولة، لذا قدمنا كل ما نملك".

تابع صاحب المركز الرابع عشر في الترتيب العام "لا تزال سيارتي تحمل بعض الأضرار من الأسبوع الماضي، وقمنا بالتحليق قليلا اليوم، لكن لحسن الحظ لم نصطدم بأي شيئ".

وحل متصدر الترتيب العام الجنوب إفريقي لاتيغان (تويوتا) سابعا بفارق 6:36 دقائق عن الصدارة، والسعودي يزيد الراجحي (أوفردرايف) وصيفه خامسا بفارق 3:35 د فقلص فارق الصدارة.

ولا يزال لاتيغان متصدرا الترتيب العام بفارق 7:16 دقائق عن الراجحي، فيما يحتل العطية المركز الرابع بفارق نصف ساعة.

وفي الدراجات النارية، أحرز الأميركي ريكي بريبيك المرحلة السادسة فيما اضطر أحد المرشحين للفوز، البوتسواني روس برانش، إلى الانسحاب بعد تعرضه لحادث سقوط.

على متن هوندا، أنهى حامل لقب السنة الماضية المسافة بزمن 5:00:51 ساعات، متقدما على زميله في فريق مونستر إنرجي هوندا، الفرنسي أدريان فان بيفيرين بفارق 23 ثانية.

فيما حل التشيلي خوسيه إيغناسيو كورنيخو فلوريمو (هيرو) ثالثا بفارق 51 ثانية.

وافتتح فان بيفيرين، الفائز بالمرحلة الخامسة، المسار وقال بعد وصوله "أقدم أداء جيدا عندما تكون الأمور قاسية من الناحية البدنية والمسار طويلا".

تابع "الطريقة التي افتتحت بها المرحلة اليوم وبهذه السرعة، كانت تحديا كبيرا وانجازا لي".

وشهدت المرحلة انسحاب برانش بطل العالم دبليو 2 آر سي ورابع الترتيب العام في دكار. نقل عبر طائرة مروحية طبية، بعد تعرضه للسقوط بعد 48 كلم على البداية.

وكان الأرجنتيني كيفن بينافيديس، حامل اللقب مرتين، انسحب خلال يوم الراحة الجمعة.

وارتفعت حظوظ متصدر الرالي الأسترالي دانيال ساندرز (كيه تي أم)، تاسع مرحلة السبت، الذي يتقدم على الإسباني توشا شارينا (هوندا) بفارق 11:46 دقيقة.

قال ساندرز "كانت البداية قاسية نوعا ما وفقدنا التركيز، لكن حاولنا العودة إلى الإيقاع بعد يوم الراحة".

تابع "لكن نعم، كان هاما عدم تحقيق نتيجة جيدة جدا اليوم، لأن مرحلة الغد صعبة ولا أريد الانطلاق من المقدمة".

الترتيب العام لفئة السيارات

1 الجنوب إفريقي هنك لاتيغان (تويوتا) 32:51:36 ساعة

2 السعودي يزيد الراجحي (أوفردرايف) بفارق 7:16 د

3 السويدي ماتياس إكستروم (فورد) بفارق 22:27 د

4 القطري ناصر صالح العطية (داسيا) بفارق 30:25 د

5 الأميركي ميتشل غوثري (فورد) بفارق 50:16 د

الترتيب العام لفئة الدراجات النارية

1 الأسترالي دانيال ساندرز (كيه تي أم) 35:18:49 ساعة

2 الإسباني توشا شارينا (هوندا) بفارق 11:46 دقيقة

3 الفرنسي أدريان فان بيفيرين (هوندا) بفارق 19:11 د

4 الأميركي ريكي بريبيك (هوندا) بفارق 23:18 دد