المكاوي وقع اتفاقية مع وزارة الحج السعودية إيذانًا بانطلاق التحضيرات لضمان سلامة الحجاج

وقّع رئيس هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة في لبنان القاضي ​محمد المكاوي​، مع وزارة الحج والعمرة في السّعوديّة، إتفاقيّة الحج لموسم 1446 هجري، إيذانًا بانطلاق التّحضيرات لضمان سلامة الحجّاج ورفاهيّتهم وجودة الخدمات.

وسيشارك المكاوي في افتتاح مؤتمر ومعرض الحج للعام 2025، الّذي تنظّمه وزارة الحجّ والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن برعاية الملك السّعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.