انت الان تتابع "خالد بن طلال" يرثي والدته برسالة مؤثرة: "لا تبخلوا على أحبائكم بالزيارة قبل فوات الأوان" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 11 يناير 2025, 4:10 مساءً

في لحظات مؤثرة مليئة بالشجن والحزن، رثى الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز، والدته الأميرة منى رياض الصلح، التي وافتها المنية عن عمر ناهز 84 عامًا، مستذكرًا ذكرياته معها ومعبّرًا عن حزنه العميق لفقدانها. وعبر تدوينة على منصة "إكس"، وصف الأمير خالد زيارته المؤلمة لغرفة العناية المركزة التي أمضت فيها والدته أيامها الأخيرة بجوار حفيدها الوليد، أحد أحبّ الأشخاص إلى قلبها. وقال الأمير خالد: "قمت بزيارة غرفتها الفارغة، ولم يبقَ فيها إلا سريرها الأبيض وبعض الأجهزة والأسلاك، واللوحة المكتوب عليها رقم ملفها ‏وأسماء الأطباء والممرضات المناوبين في آخر يوم لها وهي على قيد الحياة.. ولم يبقَ معنا الآن سوى ذكرياتها الجميلة والدعاء لها والصدقة عنها والعمل الخيري ‏باسمها وباسم والدنا ‏الغالي على قلوبنا ‏سمو الأمير طلال بن عبد العزيز ‏الله، يغفر له ويرحمه". ووجّه الأمير خالد نصيحة إنسانية نابعة من القلب، محذرًا من التفريط في صلة الرحم وبرّ الوالدين والتواصل معهم قبل فوات الأوان. وكتب: "لا تبخلوا عليهم بالزيارة والتواصل المرئي بأي شكل كان، لأن الندم والحسرة بعد فقدانهم لن تعوض الزمن الذي مضى". وقال: "إخوتي وأبنائي الأعزاء، لدي نصيحة من القلب إلى القلب: إلى كل أب وأم، وكل أخ وأخت، وكل ابن وابنة، عندما يكبر سن أحدكم أو يمرض أو يضعف أو ينكسر لأي سبب كان، فلا تبخلوا عليه بزيارته أو بالتواصل معه بأي شكل كان، سواء كان ذلك عبر الزيارات أو التواصل المرئي". وأردف: "مهما كانت الأسباب أو المبررات لعدم القيام بذلك، تذكروا أن بعد مرور الزمن، إذا كتب الله عز وجل أن يأخذ أمانته ويتوفى هذا الشخص، فإن الندم والحسرة لن ينفعا. لن تستطيعوا تعويض تقصيركم أو تعويض الزمن الذي فات، ولن يكون هناك مجال لتصحيح ما فاتكم عندما لا يكون هذا الشخص بينكم بعد الآن. كونوا بجانب من تحبون وهم على قيد الحياة". واختتم رسالته بالدعاء لوالديه وموتى المسلمين؛ مشددًا على أهمية برّ الأحبة في حياتهم قبل أن يأخذهم الموت بعيدًا، قائلاً: "فلن ينفع الندم بعد رحيلهم". كما نشرت الأميرة ريما بنت طلال صورة قبر والديها، وكتبت: "اللهم استودعتك قبورًا ضمّت أغلى مَن فقدت.. رحمكم الله أمي وأبي". يُذكر أن الأميرة منى رياض الصلح رحمها الله، التي ووري جثمانها الثرى الأحد الماضي، هي والدة كل من: الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، والأميرة ريما بنت طلال بن عبدالعزيز آل سعود

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